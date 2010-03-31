Нужен эффект черного стекла (глянец) на котором логотип - типа "пескоструйный" рисунок и внизу дать текстик+координаты
Переделать цветовую гамму сайта
Требуется переделать цветовую гамму сайта http://new.swan.com.ua в таких цветах:
насыщенный золотой, зеленый теплый, синий (насыщенный, но не темный - как небо)
Самому красивому варианту будет отдано предпочтение. Нужно просто показать макет дизайна в других цветах.
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