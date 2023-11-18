Здравствуйте, нужно скопировать анимированные иконки: поиска (она в гамбургере), гамбургера и стрелки (нужно сверху текст "ПОДРОБНЕЕ" шрифт эриал, верхний регистр, размер как здесь vaara.com у кнопок на баннерах "шоп нау", стрелка по длине как слово, ...
Потрібен дизайн та верстка для сайту на тему близьку до нерухомості
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вимоги до дизайнера:
-розуміння основ UX/UI, в т.ч. для мобільних версій
-досвід у проектах для нерухомості - бажано
-досвід у проектах для дощок оголошень - бажано
-Ваше портфоліо повинно сподобатися замовнику
Зразковий опис концепції сайту:
https://docs.google.com/document/d/1BAq7lD8W6QJN4o2ZwGM4TlQQ2bo0ALoqGwQWexPHaOg/edit?usp=sharing
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