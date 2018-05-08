Практическая контрольная по веб-дизайну

Необходимо создать векторного персонажа который станет частью фирменного стиля, В дальнейшем необходимо будет отрисовывать его в разных ракурсах и тд.. Пожалуйста укажите в заявке был ли опыт, если был то приложите ссылку на результат . Так же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть задания:
Створіть сайт про себе.
Короткі теоретичні відомості. Зовнішній вигляд кожного сайту є унікальним, проте в усіх сайтів можна знайти спільні за функціональністю частини. На будь- якому сайті першою відкривається головна сторінка. У верхній частині головної сторінки зазвичай розташована так звана шапка, яку дублюють на інших сторінках сайту. Це роблять спеціально, адже ця частина відображається у вікні браузера першою, і відвідувач насамперед звертає увагу на неї. Щоб забезпечити швидкий перехід до основних тематичних розділів сайту, створюють меню сайту — список гіперпосилань на його розділи. Горизонтальне меню зазвичай розташовують у шапці, іноді дублюючи його в нижній частині сторінки, а вертикальне — переважно в лівій частині сторінки, у місці, звідки відвідувач починає її переглядати. Меню є одним із найважливіших компонентів сайту, користувач постійно звертає на нього увагу, і тому вимоги до нього високі. Меню має бути зручним, помітним і зрозумілим.
Ход работы описан в файле. О себе информацию, которую размещать на "сайте" скину исполнителю.
Сроки выполнения работы - чем быстрее, тем лучше... До 1 недели.
Благодарна за Ваш отклик!
До связи!
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