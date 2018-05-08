Создать векторного персанажа

Необходимо создать векторного персонажа который станет частью фирменного стиля, В дальнейшем необходимо будет отрисовывать его в разных ракурсах и тд..

Пожалуйста укажите в заявке был ли опыт, если был то приложите ссылку на результат .

Так же интересует время и деньги за которые вам это будет сделать в удовольствие))

Нужно будет отрисовать около 10 персонажей.

Без опыта не беспокоить!