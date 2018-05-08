Создать векторного персанажа

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок164 просмотра
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Необходимо создать векторного персонажа который станет частью фирменного стиля, В дальнейшем необходимо будет отрисовывать его в разных ракурсах и тд.. 

Пожалуйста укажите в заявке был ли опыт, если был то приложите ссылку на результат .

Так же интересует время и деньги за которые вам это будет сделать в удовольствие))

Нужно будет отрисовать около 10 персонажей. 

Без опыта не беспокоить!

6 лет назад
Cool_men
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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