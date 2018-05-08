Прорисовать дизайн на основе прототипов

Нужно сделать дизайн и верстку калькулятора как на прикрепленном скриншоте. Калькулятор по беседкам. 3д модели беседок у меня уже есть (они будут подставляться слева при изменении параметров). Параметров в калькуляторе пока что три - Тип беседки (размер) - Цвет ...