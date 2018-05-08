Дизайн и верстка калькулятора для сайта

$15
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок339 просмотров
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Нужно сделать дизайн и верстку калькулятора как на прикрепленном скриншоте.

Калькулятор по беседкам. 3д модели беседок у меня уже есть (они будут подставляться слева при изменении параметров).

Параметров в калькуляторе пока что три

- Тип беседки (размер)

- Цвет покраски беседки

- Цвет крыши

- Адрес доставки

- Номер телефона

  

Калькулятор пойдет на сайт rosbesedka.ru (сайт не шедевр но калькулятор должен подходить к этому сайту)

Нужен только дизайн и верстка, никакое программирование расчетов не нужно.

6 лет назад
mashina7
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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