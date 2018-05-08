Дизайн и верстка калькулятора для сайта

Требуется сверстать сайт nur24.ru. Движок сайта самописный. Новый дизайн сайта нарисован. Макеты страниц есть в psd.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн и верстку калькулятора как на прикрепленном скриншоте.
Калькулятор по беседкам. 3д модели беседок у меня уже есть (они будут подставляться слева при изменении параметров).
Параметров в калькуляторе пока что три
- Тип беседки (размер)
- Цвет покраски беседки
- Цвет крыши
- Адрес доставки
- Номер телефона
Калькулятор пойдет на сайт rosbesedka.ru (сайт не шедевр но калькулятор должен подходить к этому сайту)
Нужен только дизайн и верстка, никакое программирование расчетов не нужно.
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