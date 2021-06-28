Требуется разработка дизайна лендинга в Figma с 6 блоками. Предоставляются корпоративные цвета и логотип. Ожидаются предложения по срокам и стоимости.
Разработать дизайн сайта
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