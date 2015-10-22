Разработать дизайн сайта по готовому прототипу

Нарисовать. (Тематика Туризм) [b]1)Аватар 2)Банер 3)Меню[/b] Требуется уникальный дизайн ( сервисы типа vkprofi, и тому подобное не приветствуются) Обрезать все в PSD. Что бы можно было проставить ссылки. [i][b] Оставляйте портфолио на работы групп.[/b][/i]
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Здравствуйте! нужно разработать сайт по готовому прототипу. ТЗ и протип приложены. сколько это будет стоить?
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