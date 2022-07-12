Разработка дизайна для Landing Page

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Закрыт1 заявка41 просмотр

Приветствую,  Денис!

Посмотрел твои работы, они мне понравились. Просьба посмотреть ТЗ на разработку дизайна:

https://docs.google.com/document/d/10H_O8SwF93up967LZi3p-HrRS9w3Zc5Wpv90H58l8Jk/edit

и сориентировать по стоимости и срокам разработки дизайна.

3 года назад
guest_16561905483838
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
140 отзывов
3 года назад
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