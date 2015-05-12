Разработка дизайна для веб-магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок117 просмотров

Разработка дизайна для веб-магазина

Смотрите ТЗ в прикрепленном файле.

10 лет назад
nwaqua
Игорь 
52 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$250
7 дней
Во-первых - приятно познакомиться! Во-вторых - отличная работа! Сроки - раньше чем ожидал! Получил именно то, что хотел. Супер - спасибо!
Спасибо, Игорь, за интересный проект вместе! Мои рекомендации! Отличный заказчик! ТЗ четкое, всегда на связи, оплата своевременная ! С удовольствием продолжу работу еще..

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад

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