Нужен сайт детской теннисной лиги. Заказчику нравится данный сайт: http://www3.lta.org.uk/LTA-Mini-Tennis/ Но в нашем случае анимация не требуется. Название подсайта: Единая Российская теннисная лига 10S «Minitennis». По ...
Разработка дизайна для веб-магазина
Разработка дизайна для веб-магазина
Смотрите ТЗ в прикрепленном файле.
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Заявки фрилансеров
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