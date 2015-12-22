Разработка дизайна landing page

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка129 просмотров
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Нужен дизайн landing сайта. Тематика: сайт компании по переводам. Модули,которые будут на сайте:

Текст "О компании"Список Услуг Кнопка Обратная связьЛоготипы партнеров в виде слайдераКнопка Заказать звонокВыбор языка - русс, англКнопки соц. сетей

8 лет назад
oznaka
Игорь 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$70
4 дня
Александр, хотелось бы поблагодарить Вас за быстрое и качественное выполнение задания. Получили именно то, что хотелось увидеть. Будем работать с Вами далее. Рекомендуем к сотрудничеству!
Спасибо за сотрудничество, быстрая оплата, обращайтесь еще. Буду рад сотрудничеству. Рекомендую к сотрудничеству!
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