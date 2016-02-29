Разработка страниц для сайта

Есть шапка на существующем сайте. Нужно создать новую. Предыдущая исчерпала себя. Сайт нотариуса. В шапке сайта обязательно будет фото нотариуса. Нужно сделать шапку в тонах всего сайта, гармонично включить фото владельца ...