Разработка визитки для интернет-магазина

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Завершен1 заявка110 просмотров

Требуется разработать визитку для интернет-магазина обуви

11 лет назад
adsged
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Ranivel
Ольга 
51 год
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$12
1 день
Небольшое задание - но тем не менее: чувство стиля у Ольги неизменно на высоте, так же как и техника исполнения. Спасибо за работу и желаю дальнейших удач!
Евгений, спасибо! Как всегда всё хорошо - ТЗ, сотрудничество, оплата.

Заявки фрилансеров

Ranivel
Ольга 
51 год
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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