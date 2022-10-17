Требуется разработать простой дизайн сайта автовыкупа. Примеры дизайна предоставлены. Необходимо указать примерные сроки выполнения и стоимость. Возможны дальнейшие проекты при успешном сотрудничестве.
Редизайн сайта
Редизайн + продающий текст. Пример https://www.d-web.by/
Без опыта и новореги Мимо. Ценник космос туда же
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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