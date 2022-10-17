Редизайн сайта

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Завершен7 заявок164 просмотра

Редизайн + продающий текст. Пример https://www.d-web.by/

Без опыта и новореги Мимо.  Ценник космос туда же 

3 года назад
Den4ikkaka
Денис 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

patasya
27 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$40
4 дня
Escrow
Мое почтение
Можно работать

Заявки фрилансеров

Денис
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
3 года назад
patasya
27 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 отзывов
3 года назад
Артём
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
29 отзывов
3 года назад
Никита
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
6 отзывов
3 года назад
Николай
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Роман
 
21 год
8 лет в сервисе
Был
день назад
44 отзыва
3 года назад
Лучший веб-дизайнер мая

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