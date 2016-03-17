Для сайта http://translator-school.codiz.net/ 1. Подобрать фон для блока 1, вместо изображения prntscr.com/afxpd6 На фоне не должно быть изображений с фонами Лондона и автобусов – мы не языковая школа – нужно развернуть идею бизнеса: ...
Редизайн сайта
Здравствуйте нужен редизайн етого сайта http://mycruiseshipjobs.com/
сообщите пожалуста сможите ли мне помочь в етом?
Спасибо
Заявки фрилансеров
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