Редизайн сайта частного отеля

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок437 просмотров

Требуется редизайн который улучшит юзабилити и подачу информации сайта hotelkorona.com.ua

и ее адаптивной версии.

ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ИЗ УКРАИНЫ.

10 лет назад
mykiev77
46 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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