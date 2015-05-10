Скидывайте портфели пожалуйста, интересуют варианты сайтов максимально легких для восприятия, четкие границы, без лишних графических эффектов. Более детально будем общаться в ЛС. Крайне желательно чтобы с вами работал верстальщик.
Редизайн сайта частного отеля
Требуется редизайн который улучшит юзабилити и подачу информации сайта hotelkorona.com.ua
и ее адаптивной версии.
ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ИЗ УКРАИНЫ.
Заявки фрилансеров
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