Дизайн сайта. Есть прототип

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен38 заявок338 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн сайта, а также отрисовать лого.

Есть интерактивный прототип сайта и все необходимые данные.

Подробное ТЗ по ссылке http://bit.ly/1Ffgzzx

10 лет назад
f0ggy
Клим 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rocknroll-dog
Марк 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 отзывов(-2)
10 лет назад
$105
5 дней
Со сроками беда, в остальном всё хорошо. Пожелания были учтены, необходимые правки внесены. Спасибо, Марк.
Хорошо поставленная задача, приятный по общению человек, рекомендую ...

Заявки фрилансеров

rocknroll-dog
Марк 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 отзывов(-2)
10 лет назад