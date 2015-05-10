Дизайн сайта интернет-провайдера

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Закрыт36 заявок267 просмотров

Скидывайте портфели пожалуйста, интересуют варианты сайтов максимально легких для восприятия, четкие границы, без лишних графических эффектов. Более детально будем общаться в ЛС. Крайне желательно чтобы с вами работал верстальщик.

10 лет назад
terenichev
Игорь 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров