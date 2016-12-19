Сайт компании по изготовлению промышленных полов

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка113 просмотров

1. Разработать страницу по образцу+сделать адаптив для планшета и смартфона

8 лет назад
MrSeaBird
Виталий 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад
$40
2 дня
Спасибо за работу, учтены все пожелания. Буду обращаться вновь.
Спасибо за приятное сотрудничество, четкая и конструктивная постановка задачи, быстрая оплата, обращайтесь еще обязательно. Буду рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад

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