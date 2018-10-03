Сделать дизайн сайта для фестиваля

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки277 просмотров
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Сделать дизайн сайта для фестиваля. всё уже обсудили

Дизайн сайта
6 лет назад
sergeiigorbachev
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Barmaglot51
Алексей 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$200
3 дня
Отличное исполнение заказа и вовремя. Рекомендую Алексея. Особенно порадовала детальная проработка вариантов макета на предварительном этапе
Сергей, благодарю за такой интересный проект. Рад, что наше сотрудничество продолжается и дальше!
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