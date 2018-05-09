Кино шаблон (cms DLE)

Добрый день, творцы! Есть потребность в услугах дизайнера. Нужно сделать цветные носки белыми, сохранив текстуру трикотажа. И создать некоторую анимацию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен легкий, адаптивный шаблон для кино сайта.
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