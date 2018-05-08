ТЗ на редизайн сайта

$250
Дизайн сайтовЗакрыт43 заявки374 просмотра
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Составлено подробное ТЗ на изменение дизайна сайта с описанием всех деталей. 

Нужно будет практически полностью нарисовать сайт с нуля. При составлении дизайна важна не только творческая составляющая, но и важно будет понять тематику и принцип работы сайта. То есть меня в первую очередь интересует индивидуальный подход к задаче.

Также будет приложен файл с портретами пользователей, чтобы понять их потребности и отразить это в дизайне.

Срок реализации - 2-3 недели. Цена указана.

Архив со всеми ТЗ для этого сайта скину в личку. 

Дизайн сайтаРедизайн сайта
6 лет назад
Em1n
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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