ТЗ на редизайн сайта

Составлено подробное ТЗ на изменение дизайна сайта с описанием всех деталей.

Нужно будет практически полностью нарисовать сайт с нуля. При составлении дизайна важна не только творческая составляющая, но и важно будет понять тематику и принцип работы сайта. То есть меня в первую очередь интересует индивидуальный подход к задаче.

Также будет приложен файл с портретами пользователей, чтобы понять их потребности и отразить это в дизайне.

Срок реализации - 2-3 недели. Цена указана.

Архив со всеми ТЗ для этого сайта скину в личку.