Шаблон для DLE

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки154 просмотра
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Нужно создать шаблон для DLE в зелёных тонах. Тематика сайта авто разборка.

В заявках указываем цену.

12 лет назад
Mobuk
Артем 
32 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
CRIK0VA
Елена 
31 годМолдова
15 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$100
3 дня
Отлично справился - всем советую
Хороший заказчик! Проблем не возникало!