Дизайн для сайта эротического содержания

День добрый уважаемые фрилансеры. Требуется новый дизайн для сайта lotereya.ru Нужно оставить логотип и белый фон сайта. Верстка резиновая. Что то похожее на это http://rusloterei.ru/ Желательно подогнать под джумлу. Нужно очень срочно! В течении 2-3 х дней. начальная цена ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн для сайта, который соблазнит любого мужчину.
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