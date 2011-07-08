Размер 1020х150 пикселей по теме Дан Балан. Высота может быть от 150 до 200 пикселей Срок - 3-5 дней. Предпочтение - низкой цене.
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Надо сделать дизайн сайта
тематика дизайна - 1) Изготовление фотографий на всех видах ритуальной керамики.
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