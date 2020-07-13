Смена дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок368 просмотров

Требуется создать тз/ предложение для развития существующего интернет магазина . Смена дизайна, концепции, . и т.д . С конкретными предложениями и сроками и стоимостью работ.

5 лет назад
guest_15942355360179
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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