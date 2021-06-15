Требуется консультация веб специалистов: веб дизайнеров и веб разработчиков, которые имеют опыт верстки HTML и использования конструкторов сайта. Задача - создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac ...
Создание адаптивного дизайна для сайта
Требуется создать современный дизайн для агенства, предоставляющего услуги разработки сайтов
Услуга сайта: разработка и продвижение сайтов (акцент на разработке).
Дизайн должен передавать: современность, технологии, качество, дизайн, увеличение прибыли.
Основные блоки главной страницы:
1. Главный экран, на фоне видео, тайтл + призыв к дейтсвию, картинка/герой или т.п.
2. Немного о нас: заголовок, текст примерно в 500 символов, картинка или графический элемент
3. Что мы предлагаем? 3 блока с короткой презентацией услуг:
3.1 Создание интернет магазинов – заголовок + текст на 200-300 символов, картинка/графический эелемент + кнопка.
3.2 Создание лендингов - заголовок + текст на 200-300 символов, картинка/графический эелемент + кнопка.
3.3 Создание сайтов визиток - заголовок + текст на 200-300 символов, картинка/графический эелемент + кнопка.
Обычно такие блоки оформляют в виде иконка + текст либо картинка + текст. Это скучно.
Я это вижу что каждый блог/услуга занимает почти весь экран, и фокусирует
только на себе.
4. Портфолио в виде галереи с примерами работ.
5. Призыв к действию – кнопка позвонить, и форма.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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