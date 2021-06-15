Создание адаптивного дизайна для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка83 просмотра

Требуется создать современный дизайн для агенства, предоставляющего услуги разработки сайтов

Услуга сайта: разработка и продвижение сайтов (акцент на разработке).

Дизайн должен передавать: современность, технологии, качество, дизайн, увеличение прибыли.

Основные блоки главной страницы:

1. Главный экран, на фоне видео, тайтл + призыв к дейтсвию, картинка/герой или т.п.

2. Немного о нас: заголовок, текст примерно в 500 символов, картинка или графический элемент

3. Что мы предлагаем? 3 блока с короткой презентацией услуг:

3.1 Создание интернет магазинов – заголовок + текст на 200-300 символов, картинка/графический эелемент + кнопка.

3.2 Создание лендингов - заголовок + текст на 200-300 символов, картинка/графический эелемент + кнопка.

3.3 Создание сайтов визиток - заголовок + текст на 200-300 символов, картинка/графический эелемент + кнопка.

Обычно такие блоки оформляют в виде иконка + текст либо картинка + текст. Это скучно.

Я это вижу что каждый блог/услуга занимает почти весь экран, и фокусирует

только на себе.

4. Портфолио в виде галереи с примерами работ.

5. Призыв к действию – кнопка позвонить, и форма.

4 года назад
maximsitin
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

goroobets
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$100
10 дней
Escrow
Спасибо Наталье за отличную работу! Дизайн получился на 5+! Наталья терпеливо вносила корректировки в оформление, пока мы не получили то что мне нравится на 100%. Так же Наталья, заодно, создала Лого для сайта, что изначально не входило в задание заказа. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Максим — очень крутой заказчик! Однозначно рекомендую к сотрудничеству! Понятно и быстро объяснил задачу, всегда был на связи и вовремя оплатил заказ. Остались исключительно приятные впечатления от общения! Буду рада поработать над другими интересными проектами!

Заявки фрилансеров

goroobets
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад

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