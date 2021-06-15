Создание адаптивного дизайна для сайта

Требуется создать современный дизайн для агенства, предоставляющего услуги разработки сайтов

Услуга сайта: разработка и продвижение сайтов (акцент на разработке).

Дизайн должен передавать: современность, технологии, качество, дизайн, увеличение прибыли.

Основные блоки главной страницы:

1. Главный экран, на фоне видео, тайтл + призыв к дейтсвию, картинка/герой или т.п.

2. Немного о нас: заголовок, текст примерно в 500 символов, картинка или графический элемент

3. Что мы предлагаем? 3 блока с короткой презентацией услуг:

3.1 Создание интернет магазинов – заголовок + текст на 200-300 символов, картинка/графический эелемент + кнопка.

3.2 Создание лендингов - заголовок + текст на 200-300 символов, картинка/графический эелемент + кнопка.

3.3 Создание сайтов визиток - заголовок + текст на 200-300 символов, картинка/графический эелемент + кнопка.

Обычно такие блоки оформляют в виде иконка + текст либо картинка + текст. Это скучно.

Я это вижу что каждый блог/услуга занимает почти весь экран, и фокусирует

только на себе.

4. Портфолио в виде галереи с примерами работ.

5. Призыв к действию – кнопка позвонить, и форма.