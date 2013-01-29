Создание дизайна интернет-магазинов мебели

Здравствуйте, собственно сразу к делу. Нужен дизайн для игрового портала, а именно киберспорт. Пример дизайна я прикреплю к данной вакансии. Цена — Договорная. Срок — 1–2 недели. Пример прикрепил. Главное в работе минимализм... Но нужно хорошо поработать над ...
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Создать качественные дизайны для 3-х интернет-магазинов мебели. Главных и основных внутренних страниц.
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