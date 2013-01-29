Создание дизайна интернет-магазинов мебели

$1800
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка130 просмотров
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Создать качественные дизайны для 3-х интернет-магазинов мебели. Главных и основных внутренних страниц.

11 лет назад
svot33
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
11 лет назад
$1800
12 дней
Работы выполнена на высшем уровне. Все три дизайна выполнены без единой доработки, сразу в точку. Очень рад нашему сотрудничеству с Галиной.
Александр один из лучших заказчиков! ТЗ настолько точное, что не приходится задавать лишних вопросов, что существенно экономит время. Он всегда на связи и оплата происходит мгновенно, без единого напоминания с моей стороны. С удовольствием продолжу сотрудничество.
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