Создание дизайна под ключ для сайта на Drupal

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка117 просмотров

Требуется создать дизайн сайта под ключ для строительной фирмы на Drupal, примерное ТЗ и логотип прилагаю

Drupal
12 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Gena84
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$300
9 дней
Работа была выполнена в срок, дизайнер предложил отличный дизайн, который сразу же был утвержден.
Хороший заказчик. Помогал с фотографиями, поставил четкое ТЗ и прислушивался к нашим советам. Видно, что человек с опытом, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Gena84
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн интернет-магазина подарков

    $300

    Нужен дизайн сайта для Битрикс, с тематикой подарков детям, развлечений и отдыху в кругу семьи и друзей. Есть наработки, небольшое ТЗ ,схема сайта, примеры. Ваши предложения принимаются. Общение с человеком ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $40

    Тематика - опять бурение скважин:) Сроки жмут. Лого и структуру предоставлю кандидату.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Аватарка для автомобильного сообщества в ВКонтакте

    $100

    Приветствую всех! Было решено провести конкурс на создание аватарки для автомобильного сообщества в ВКонтакте — http://vk.com/autotuniru Сроки очень сжатые, ибо «горит» сменить ту ужасную аватарку, которая сейчас пугает посетителей сообщества. ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать дизайн внутренней страницы сайта

    $15

    1) Нужно изменить дизайн внутренней страницы сайта с пакетами услуг с таких: http://cs319530.vk.me/v319530771/7377/C5mjHlBJzug.jpg на такие: http://www.groupon.com.ua/ сама страница и бэкграунд по бокам должен быть каких-то таких нейтральных цветов (вариации приветствуются): ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Оформление двух музыкальных поисковиков

    Приветствую. Доброго времени суток. Есть два сайта поиска mp3-файлов (смысл вот такой — alfamp3 точка ru). Требуется покрасить и облагородить (дизайн). Условие такое — плеер должен быть один, прибитый к верхней ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайнер для постоянного сотрудничества

    $1000

    Что я ищу: -умение делать яркий, оптимистичный, коммерческий дизайн; -адекватные цены; -понимание верстки; -понимание различия эстетики в разных странах (мне прежде всего интересен западный стиль); -возможность разбирать чужие ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн

    Нужно нарисовать красивый, яркий дизайн одностраничного сайта. Оплата по факту. За подробностями прошу в скайп lexa.serov

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад