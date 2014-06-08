Создать дизайн сайта.

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка132 просмотра
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Разработать два сайта. Подробности по скайпу.

Дизайн сайта
10 лет назад
alexrimb
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Ma_Rgo
38 летЛатвия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$1000
10 дней
Спасибо. Все супер! Очень доволен роботой.
Спасибо за сотрудничество. Было приятно работать. Буду рада новым проектам.