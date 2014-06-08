Создать дизайн сайта.

Необходимо разработать дизайн главной и внутренних страниц сайта. Тематика: продажа электроинструмента. Подробности сообщу выбранному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать два сайта. Подробности по скайпу.
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