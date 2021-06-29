Создать дизайн стартовой страницы для компании

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Закрыт1 заявка92 просмотра

Добрый день. Мы ищем дизайнера для нашего сайта. Мы занимаемся разработкой crm для корпоративного бизнеса и интеграцией с уже готовыми системами как Creatio, Saleforce.com 

4 года назад
y_digital
Юрий 
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 отзывов
4 года назад
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Дизайн сайтов

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