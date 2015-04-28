Привет друзья. Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. ...
Внутренние страницы для сайта
Нарисовать дизайн внутренних страниц сайта на основе имеющегося.
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