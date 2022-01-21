Разработать токеномику проекта

Добрый день , нужна платная консультация с хорошей оплатой. Нужен специалист который работал с интернет магазином, понадобится подсчитать средний чек и маржинальность по категории, Валовая прибыл, доходы и расходы, сколько в месяц нужен продать по ...
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Здравствуйте!
Нужно разработать токеномику NFT криптопроекта.
Черновой вариант проекта https://bit.ly/3uLKuhd
Опыт разработки токенов для криптопроектов обязательна! В отклике, пожалуйста, прикрепляйте примеры ваших работ.
Цена обсуждаемая.
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