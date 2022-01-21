Разработать токеномику проекта

Финансовые услугиЗакрыт2 заявки737 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно разработать токеномику NFT криптопроекта.

Черновой вариант проекта https://bit.ly/3uLKuhd

Опыт разработки токенов для криптопроектов обязательна! В отклике, пожалуйста, прикрепляйте примеры ваших работ.

Цена обсуждаемая.

2 года назад
senutaka
Виталий 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад