Нужно сделать: 1. Разработать новый более современный дизайн визиток 2. Перевести логотип в вектор, белые точки сделать синими (как фон) 3. Перевести логотип utp maintenance в вектор На выходе: Макет в векторе в текстовом виде для правок + шрифты Интересует цена и ...
Брендбук для организации занимающейся проведением мероприятий.
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Нужно создать современный брендбук с элементами национального колорита. Для организации занимающейся проведением различных культурно-массовых мероприятий в Северной Осетии.
Желательно, чтоб логотип и стиль могли меняться или разным образом обыгрываться в зависимости от события. Возможно использование национальных инструментов (осетинская лира, различные фандыры...).
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