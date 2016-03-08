Дизайн коммерческого предложения/презентации инжиниринговой компании

Компания занимается эксплуатацией помещений, зданий и сооружений.

Необходимо разработать оформление коммерческого предложения в формате PDF. В оформлении должна присутствовать технологичность и соответствие текущим тенденциям в дизайне документов. Вензелей, рюшечек и кошечек быть не должно.

В прикрепленном файле текущие сведения о компании и примерный объем материала. Объем материала может быть изменен, как в большую, так и в меньшую сторону, но не значительно (не более одной страницы).

Важно, что бы результат соответствовал уровню компании и её клиентов.

Готовы к обсуждению и ответам на вопросы.

Срочность высокая.