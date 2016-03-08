Добрый день! Нужно отрисовать визитку для Генерального директора компании. Текст лицевой стороны: Евгений Александрович Кыркунов кандидат технических наук +7 906 2295435 [email protected] Обратная: ...
Разработка дизайна логотипа и визитки. Цена договорная.
Добрый день. Необходимо создание логотипа компании.
Компания занимается поставками расходных материалов, хозяйственных товаров, чековой/кассовой термоленты.
Необходим логотип не более 3 цветов. Предпочтения нейтральным холодным цветам.
Нужно что бы логотип помещенный в шапку сайта запоминался, но не
отвлекал яркими цветами пользователя от целевых действий.
Также с данным логотипом нужен макет визитки.
Логотип должен сочетать в себе отражение деятельности компании и название. представлять собой нечто среднее органичное.
На данный момент есть крандашные наброски корявой рукой, но в целом передающие суть и желания с нашей стороны.
Готовы обсуждать цену. Наброски отправлю на почту исполнителю с которым договоримся.
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