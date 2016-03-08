Разработка дизайна логотипа и визитки. Цена договорная.

Добрый день. Необходимо создание логотипа компании.

Компания занимается поставками расходных материалов, хозяйственных товаров, чековой/кассовой термоленты.

Необходим логотип не более 3 цветов. Предпочтения нейтральным холодным цветам.

Нужно что бы логотип помещенный в шапку сайта запоминался, но не

отвлекал яркими цветами пользователя от целевых действий.

Также с данным логотипом нужен макет визитки.

Логотип должен сочетать в себе отражение деятельности компании и название. представлять собой нечто среднее органичное.

На данный момент есть крандашные наброски корявой рукой, но в целом передающие суть и желания с нашей стороны.

Готовы обсуждать цену. Наброски отправлю на почту исполнителю с которым договоримся.