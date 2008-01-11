Дизайн квартального календаря

$100
Фирменный стильЗавершен22 заявки326 просмотров
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Нужен макет квартального календаря для типографии "Оптима Пресс" на трех пружинах.

Основные цвета которые должны использоваться оранжевый/бежевый/золотой.

Можно обыграть слоган - оптимальное решение, производное от оптима (оптимист, оптимально). Нужен даже не столько макет, а идея. По срокам - неделя.

Логотип прилагается (Corel)

16 лет назад
Ferr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
Jullay
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$100
Наши пожелания к макету были сформулированы довольно расплывчато, несмотря на это Юлия постаралась вникнуть в суть проблемы и предложила довольно оригинальные креативные решения. Изменения вносились быстро, работой довольны, надеюсь продолжим сотрудничество.
корректный, обязательный заказчик. доверяет мнению исполнителя - что приятно и немаловажно. оплата - вовремя. сотрудничеством осталась довольна. :) буду рада работать и дальше
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