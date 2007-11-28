Разработка фирменного стиля для рекламной компании

$200
Фирменный стильЗакрыт49 заявок391 просмотр
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Необходимо разработать:

1. логотоп

2. визитки

3. бланк

4. 3 баннера (2 обычных, 1 флеш. Размер 468*60. Тема: раскрутка сайтов, превлечение клиентов, увеличение продаж.)

Направление деятельности компании:

Веб-разработки, реклама в интернет, продвижение сайтов.

Название компании HitMark.

Все предложения в проект, с обязательным указанием портфолио.

16 лет назад
Mita
37 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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