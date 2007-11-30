Доработка дизайна

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Для корпоративного сайта нужно изменить палитру цветов и сделать фон в фирменном стиле
Подробности в icq 199693717
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