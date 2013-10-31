Дизайн визитки

Есть примеры уже сделанных рекламных работ в jpg, cdr (визитки, листовки, баyнеры и пр..) надо как то модно и красиво представить в виде портфолио, показать мол вот это мы уже сделали. Некоторые моменты которые нравятся https://www.fl.ru/users/iVANGOG/viewproj.php?prjid=4058038&f=2 И еще ...