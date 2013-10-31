Дизайн визитки

$10
Фирменный стильЗавершен6 заявок153 просмотра
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Нужна несложная визитка для компании-разработчика сайта.

кто сможет быстро?

10 лет назад
maxidenn
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
111 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
himrina
Ирина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
10 лет назад
$10
1 день
Безупречная работа. Благодарим и рекомендуем.
Проект сделан.
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