Разработка портфолио из примеров работ

Есть примеры уже сделанных рекламных работ в jpg, cdr (визитки, листовки, баyнеры и пр..)

надо как то модно и красиво представить в виде портфолио, показать мол вот это мы уже сделали.

Некоторые моменты которые нравятся

https://www.fl.ru/users/iVANGOG/viewproj.php?prjid=4058038&f=2

И еще прикрепленные....

Можете предложить пример работы (прям скинуть мне), я посмотрю, понравится можно верстать по образцу!

За все усилия + Бонус в денежном эквиваленте. Я новичок, но знаю, что это за труд.

Указывайте пожалуйста свою ЦЕНУ и СРОКИ, и если есть подобные работы ВООБЩЕ СУПЕР!