Дизайн визитки/сертификата

$50
Фирменный стильЗавершен9 заявок121 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен сертификат размером с визитку, двухсторонний.

Это будет сертификат денежным эквивалентом "100 грн." на услуги художественной студии.

Титульная сторона и сторона с правилами, текст и логотип вышлю.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПИШИТЕ МНЕ В ЛИЧКУ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, оставляйте их здесь.

От Вас требуется: Портфолио, Цена, Срок выполнения.

Спасибо.

10 лет назад
reflexart
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Ninui
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
21 день назад
10 лет назад
$20
1 день
В очередной раз Александра порадовала дизайном. Рекомендую.
Спасибо, было приятно снова работать с Вами
  • Похожие заказы

  • Фирменный стиль

    Наша компания занимается производством корпоративных аксессуаров на заказ. Требуется разработка дизайна фирменного бланка, визитки, коммерческого предложения и формы заказа в едином корпоративном стиле.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Фирменный стиль

    Нужен человек с опытом разработки айдентики (фс, брендбук, каталог и т.д.) и адекватными ценами. Указывайте срок, цену и удобный вам порядок сотрудничества.

    Фирменный стиль21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать брендбук

    $250

    Нужно сделать большой качественный брендбук для компании (на основе существующего), в нем должны быть все основные моменты для работы с фирменным стилем компании (брендбук уже есть старый, его нужно переделать, но взять за основу.) На выходе ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен фирменный стиль

    $500

    Нужно создать проект фирстиля для компании по продаже сантехники. Есть логотип (сайтовый), который вполне устраивает. Необходимо в его стиле создать полностью фирстиль, пригодный для изготовления визиток, папок и т.п. Оглашайте ваши бюджеты и сроки, пожалуйста.

    Фирменный стиль50 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фирменный стиль аптеки

    Необходимо разработать фирменный стиль аптеки. Логотип + все необходимое для полиграфии. Название предоставлю в личку после выбора исполнителя. Портфолио и опыт для работы обязательны. Людей с завышенной самооценкой просьба не беспокоить.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад