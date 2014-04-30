Нужен фирменный стиль музыкального клуба (караоке)

$500
Фирменный стильЗакрыт31 заявка225 просмотров
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1. Разработка стилеобразующих элементов (скрипки, гитары, ноты или что-то иное)

3. Дизайн-концепция меню.

4. Вёрстка меню

5. Дизайн дисконтной карты

10 лет назад
dickrey
Дикран 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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