Фирменный стиль

Нужно сделать большой качественный брендбук для компании (на основе существующего), в нем должны быть все основные моменты для работы с фирменным стилем компании (брендбук уже есть старый, его нужно переделать, но взять за основу.) На выходе ...
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