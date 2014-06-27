Создать брендбук

Нужно сделать большой качественный брендбук для компании (на основе существующего), в нем должны быть все основные моменты для работы с фирменным стилем компании (брендбук уже есть старый, его нужно переделать, но взять за основу.)

На выходе должно получится что-то вроде этого (для примера): Сам брендбук http://yadi.sk/d/Mo6NicV0Q3mV5

Корпоративные стандарты оформления: http://yadi.sk/d/SUJvJoA0Q3meN

Жду предложений от людей, которые имеют опыт в создании подобных материалов и имеют четкое понятие и смысл бренда как такового. Связь по скайпу обязательна.

Оплата по этапам - 30% - 30% - 40%

Сроки очень сжаты, если не уверены в том, что справитесь - заявки не оставляйте.