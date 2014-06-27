Создать брендбук

$250
Фирменный стильЗавершен16 заявок202 просмотра
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Нужно сделать большой качественный брендбук для компании (на основе существующего), в нем должны быть все основные моменты для работы с фирменным стилем компании (брендбук уже есть старый, его нужно переделать, но взять за основу.)

На выходе должно получится что-то вроде этого (для примера): Сам брендбук http://yadi.sk/d/Mo6NicV0Q3mV5

Корпоративные стандарты оформления: http://yadi.sk/d/SUJvJoA0Q3meN

Жду предложений от людей, которые имеют опыт в создании подобных материалов и имеют четкое понятие и смысл бренда как такового. Связь по скайпу обязательна.

Оплата по этапам - 30% - 30% - 40%

Сроки очень сжаты, если не уверены в том, что справитесь - заявки не оставляйте.

10 лет назад
Woltik
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$250
5 дней
С Антоном продолжаем сотрудничать, очень талантливый, терпеливый и адекватный дизайнер, горячо рекомендую!
Спасибо Алексею. приятный в общении, всегда подскажет, толково все объяснит... с финансовой составляющей тоже все отлично и своевременно.
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