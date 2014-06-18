1. Разработка стилеобразующих элементов (скрипки, гитары, ноты или что-то иное) 3. Дизайн-концепция меню. 4. Вёрстка меню 5. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наша компания занимается производством корпоративных аксессуаров на заказ. Требуется разработка дизайна фирменного бланка, визитки, коммерческого предложения и формы заказа в едином корпоративном стиле.
- Похожие заказы
- $500Фирменный стиль31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен человек с опытом разработки айдентики (фс, брендбук, каталог и т.д.) и адекватными ценами. Указывайте срок, цену и удобный вам порядок сотрудничества.Фирменный стиль21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужно сделать большой качественный брендбук для компании (на основе существующего), в нем должны быть все основные моменты для работы с фирменным стилем компании (брендбук уже есть старый, его нужно переделать, но взять за основу.) На выходе ...Завершен10 лет назад
- $500
Нужно создать проект фирстиля для компании по продаже сантехники. Есть логотип (сайтовый), который вполне устраивает. Необходимо в его стиле создать полностью фирстиль, пригодный для изготовления визиток, папок и т.п. Оглашайте ваши бюджеты и сроки, пожалуйста.Фирменный стиль50 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужно разработать фирменный стиль, логотиип и слоган для региональной мебельной компании.Фирменный стиль9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Нужны: - календарь блочный - календарь настольный (домик) - вывеска - конверт - бланк Лого есть Моментальная постоплата ЯД, Сбер, КИВИ, ВМ Студии не рассматриваютсяЗавершен10 лет назад
Необходимо разработать фирменный стиль аптеки. Логотип + все необходимое для полиграфии. Название предоставлю в личку после выбора исполнителя. Портфолио и опыт для работы обязательны. Людей с завышенной самооценкой просьба не беспокоить.Завершен10 лет назад
- $5
Нужен диз двухсторонней визитки Лого есть Описание во вложении По срокам - сегодня Моментальная постоплата ЯД, КИВИ, Сбер, ВМ Студии не рассматриваютсяФирменный стиль16 заявокЗакрыт10 лет назад