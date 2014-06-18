Фирменный стиль

Фирменный стильЗавершен14 заявок193 просмотра
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Наша компания занимается производством корпоративных аксессуаров на заказ. Требуется разработка дизайна фирменного бланка, визитки, коммерческого предложения и формы заказа в едином корпоративном стиле.

10 лет назад
vashizaponki
Роман 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
alex-enko
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$30
1 день
сотрудничеством доволен. Все сделано в соответствии с требованиями. Корректировки вносились своевременно, будем сотрудничать ещё. СПАСИБО!
отлично сработались
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