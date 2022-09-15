Дизайн YouTube канала, фирменный стиль

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт50 заявок561 просмотр

Разработать фирменный стиль для YouTube канала.

Логотип, шапку профиля, подобрать шрифты.

Возможно долгосрочное сотрудничесто

3 года назад
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