Требуется отредактировать логотип строительной компании, предложив несколько вариантов в цветах ПСБ или Харлей. Также необходимо разработать фирменный стиль и создать PDF-презентацию компании, предоставляющей полный спектр строительных услуг, включая общестрой и проектирование.
Дизайн YouTube канала, фирменный стиль
Разработать фирменный стиль для YouTube канала.
Логотип, шапку профиля, подобрать шрифты.
Возможно долгосрочное сотрудничесто
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