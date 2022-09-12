Отредактировать логотип, создать фирменный стиль компании и презентаци

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Закрыт23 заявки453 просмотра

1.Отредактировать логотип компании (узнаваем, запоминающийся, приятный) цвета как в ПСБ или Харлей предложить несколько вариантов. В приложении 1 вариант который сейчас, 2 вариант пример цветовой гамы, который нужен.

2.Разработать фирменный стиль компании;

3.Сделать PDF презентацию компании.

О нас: строительная компания, выполняющая полный спектр строительных услуг (общестрой, проектирование, инженерные сети, кап.ремонты, реставрация и реконструкция, обследования и изыскания) сайт-визитка с краткой информацией

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