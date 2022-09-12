Требуется внести изменения в готовую PDF презентацию компании: обновить контакты и адрес сайта. Укажите стоимость выполнения работы. Обратите внимание на фирменный стиль.
Отредактировать логотип, создать фирменный стиль компании и презентаци
1.Отредактировать логотип компании (узнаваем, запоминающийся, приятный) цвета как в ПСБ или Харлей предложить несколько вариантов. В приложении 1 вариант который сейчас, 2 вариант пример цветовой гамы, который нужен.
2.Разработать фирменный стиль компании;
3.Сделать PDF презентацию компании.
О нас: строительная компания, выполняющая полный спектр строительных услуг (общестрой, проектирование, инженерные сети, кап.ремонты, реставрация и реконструкция, обследования и изыскания) сайт-визитка с краткой информацией
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль22 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для выполнения практики по айдентике, включающей 9 заданий. Необходимо создать фирменный стиль для реального или вымышленного бренда, включая анализ конкурентов, moodboard, определение целевой аудитории, разработку логотипа и презентации. Проект потребует креативного подхода и внимательности к деталям.Фирменный стиль6 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Создание контент-плана для Instagram, включая разработку актуального фирменного стиля. Предоставьте темы для постов на месяц, а также идеи для сторис и рилс для эффективного продвижения.Фирменный стиль7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется креативный специалист для доработки айдентики бренда одежды. Основной визуальный стиль уже разработан, необходимо сделать его более органичным и гармоничным.Фирменный стиль20 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо модернизировать уже имеющийся фирменный бланк, изменив реквизиты и добавив креативные элементы в дизайн. Ожидается свежий и современный подход к оформлению.Фирменный стиль19 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать цветовую схему и логотип для создания фирменного стиля. Также необходимо структурно разметить одностраничный сайт на платформе Tilda. Укажите основные элементы дизайна и их расположение.Фирменный стиль9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать полный бренд бук с фирменным стилем для нового бренда одежды. Важно учитывать современные тенденции и выполнить работу в короткие сроки. Обеспечьте комплексный подход к разработке дизайна, включая логотип, цветовую палитру и шрифты.Фирменный стиль23 заявкиЗакрыт3 года назад
- $25
Требуется разработка названия и слогана для кафе быстрого питания в Германии, специализирующегося на пельменях и варениках. Название должно быть коротким (до 2 слов), легко запоминающимся и хорошо звучать на английском и немецком языках. На основе выбранного названия будет создан фирменный стиль.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка фирменного стиля для кафе быстрого питания в Германии. Включает нейминг, логотип, создание фирменных цветов и шрифтов, а также дизайн униформы сотрудников, меню и упаковки. Ожидается креативный подход и оригинальные решения.Фирменный стиль26 заявокЗакрыт3 года назад