Компания Нано-фарма приглашает специалиста для создания рекламных материалов для продвижения элитной японской косметики на российский рынок. Пакет рекламных материалов включает в себя буклет для конечных покупателей, буклет для косметологов, возможно доработка текстов и образов ...
Фирменный стиль (логотип, визитка, вывеска, пластиковая карта)
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На основе имеющегося логотипа в JPG нужно отрисовать логотип в векторе. а также сделать вывеску, макет визитки, листовки и пластиковой карты.
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