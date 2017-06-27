Фирменный стиль (логотип, визитка, вывеска, пластиковая карта)

$50
Фирменный стильЗакрыт45 заявок422 просмотра
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На основе имеющегося логотипа в JPG нужно отрисовать логотип в векторе. а также сделать вывеску,  макет визитки, листовки и пластиковой карты.

6 лет назад
lidewest
Лилия 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
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