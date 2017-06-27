Фирменный стиль (логотип, визитка, вывеска, пластиковая карта)

Здравствуйте! Надо сделать элементарный ценник (пример в приложении). Делаем все так же, только соответственно меняем логотип, желтый цвет меняем на коричневый и где цена делаем спереди место под 3 цифры (т.е. цена может быть к примеру 235.90). ...