Здравствуйте. Нужно сделать ценник по образцу (прикрепляю). Меняем логотип, желтый цвет на коричневый и делаем 3 ячейки под цифры, до точки, вместо дух (чтобы можно было написать 235.90 к примеру). Размер стандартной визитки 50 на 90 мм. Вот собственно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Мне нужен фирменный стиль для сайта м о н и торинг-про.рф
Логотип готов! Можно увидеть на сайте. Предоставлю PSD логотипа.
В фирменный стиль входит:
+ Визитка личная
+ Бумажный бланк
+ Конверт
+ Папка
+ Пакет полиэтиленовый
Дизайн визитки должен соответствовать логотипу.
Основные цвета: как на логотипе, можете добавить свои варианты
Шрифты: без насечек.
Начнем с визиток:
1. прислать 2-3 абсолютно РАЗНЫХ вариантов визиток;
2. доработать выбранный мной;
3. поправки после доработки;
4. прислать готовый вариант.
На лицевой стороне визитки:
логотип,
ФИО/название должности:
телефоны:
Адрес:
емейл:
сайт:
Файлы должны быть полностью готовы к распечатке в типографии.
С Вас срок выполнения, рекомендованный не более 3 дней!
Желательно начать рисовать визитку без предоплаты. Чтобы понять подходите Вы мне или не очень.
Можете указать свою цену.
- Похожие заказы
- Фирменный стильнет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Надо сделать элементарный ценник (пример в приложении). Делаем все так же, только соответственно меняем логотип, желтый цвет меняем на коричневый и где цена делаем спереди место под 3 цифры (т.е. цена может быть к примеру 235.90). ...Фирменный стиль24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать логотип и фирменный стиль компании, занимающейся ландшафтным дизайном. Логотип и дизайн страницы должны быть полностью оригинальными - это требование будет проверено перед оплатой проекта. Предполагается, что по ходу работы могут возникать правки и переделки ...Фирменный стиль24 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $180
Необходимо разработать фирменный стиль для детского обучающего центра. На выходе мы должны получить руководство по фирменному стилю и набор файлов с элементами фирменного стиля в формате .ai. Готовы рассмотреть кандидатуры профессиональных графических дизайнеров, у которых имеется хорошее ...Фирменный стиль29 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработать визитку, буклет, сверстать презентацию компании для типографии (есть пдф версия).Завершен6 лет назад
Приветсвую! Необходимо создать флаер садовых гриль домиков. Формат горизонтальный лист а4 сложенный вдвое. Внутренняя страница уже готова. Нужно придумать яркую привлекательную обложку и последнюю страницу. В наличии большое количество качественных фото домиков. Прилагаю скриншот внутренней страницы ...Фирменный стиль22 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Нужно разработать фирменный стиль для Образовательного центра "Сократ" Занимаемся подготовкой учеников к ЕГЭ и ОГЭ. Логотип, визитка, бренд бук Победителя выберем быстро. Креативность приветствуется. Цвета без красного. Синий, зеленый, с желтым поработать можно.Фирменный стиль11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $150
Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для компании занимающейся следующими видами деятельности * Разработка нейронных сетей * Мониторинг дорожного движения * Компактные системы видеоаналитики * Локальные системы точного позиционирования на местности.Завершен6 лет назад
Необходимо разработать логотип, название и другие материалы для формирования фирменного стиль компании. Идей нет никаких. Сайт головного офиса https://rbrgroup.ru/ Представительство в Ростове-на-Дону открывается под своим брендом. Цена вопроса? может есть какие-нибудь наброски, сразу выберем исполнителя.Фирменный стиль30 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать визитку на визитке нужно отобразить логотип , улицу и написать текс , предоставлю исполнителю.Завершен7 лет назад