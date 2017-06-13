Добрый день!

Мне нужен фирменный стиль для сайта м о н и торинг-про.рф

Логотип готов! Можно увидеть на сайте. Предоставлю PSD логотипа.

В фирменный стиль входит:

+ Визитка личная

+ Бумажный бланк

+ Конверт

+ Папка

+ Пакет полиэтиленовый

Дизайн визитки должен соответствовать логотипу.

Основные цвета: как на логотипе, можете добавить свои варианты

Шрифты: без насечек.

Начнем с визиток:

1. прислать 2-3 абсолютно РАЗНЫХ вариантов визиток;

2. доработать выбранный мной;

3. поправки после доработки;

4. прислать готовый вариант.

На лицевой стороне визитки:

логотип,

ФИО/название должности:

телефоны:

Адрес:

емейл:

сайт:

Файлы должны быть полностью готовы к распечатке в типографии.

С Вас срок выполнения, рекомендованный не более 3 дней!

Желательно начать рисовать визитку без предоплаты. Чтобы понять подходите Вы мне или не очень.

Можете указать свою цену.