Нужен фирменный стиль

$40
Фирменный стильЗакрыт31 заявка301 просмотр
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Добрый день! 

Мне нужен фирменный стиль для сайта м о н и торинг-про.рф

Логотип готов! Можно увидеть на сайте. Предоставлю PSD логотипа.

В фирменный стиль входит:

+ Визитка личная

+ Бумажный бланк

+ Конверт

+ Папка

+ Пакет полиэтиленовый

Дизайн визитки должен соответствовать логотипу.

Основные цвета: как на логотипе, можете добавить свои варианты

Шрифты: без насечек.

Начнем с визиток: 

1. прислать 2-3 абсолютно РАЗНЫХ вариантов визиток;

2. доработать выбранный мной;

3. поправки после доработки;

4. прислать готовый вариант.

На лицевой стороне визитки: 

логотип,

ФИО/название должности:  

телефоны: 

Адрес: 

емейл: 

сайт: 

Файлы должны быть полностью готовы к распечатке в типографии. 

С Вас срок выполнения, рекомендованный не более 3 дней!

Желательно начать рисовать визитку без предоплаты. Чтобы понять подходите Вы мне или не очень.

Можете указать свою цену.

6 лет назад
samberS
Роман 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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